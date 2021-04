Riceve per sbaglio 1,2 milioni sul conto: li spende per comprare casa e un’auto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per errore una società di investimenti ha depositato sul conto di una 33enne una maxi somma di denaro. Anzichè restituirla la donna ne ha spesi una gran parte Quando ha visto quella somma depositata sul suo conto corrente non poteva credere ai suoi occhi Kelyn Spadoni, 33enne dipendente del Jefferson Parish Sheriff’Office. Per errore, una L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per errore una società di investimenti ha depositato suldi una 33enne una maxi somma di denaro. Anzichè restituirla la donna ne ha spesi una gran parte Quando ha visto quella somma depositata sul suocorrente non poteva credere ai suoi occhi Kelyn Spadoni, 33enne dipendente del Jefferson Parish Sheriff’Office. Per errore, una L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RaiCultura : Il 15 aprile di cinquant'anni fa, nel 1971, Elio Petri riceve l'Oscar al miglior film straniero per 'Indagine su un… - gennaromigliore : Dopo un lungo e per certi versi assurdo scontro in Commissione Giustizia, riceve parere positivo l’iniziativa di… - poliziadistato : 169° #anniversariopolizia #9aprile Presidente Mattarella riceve #capodellaPolizia Giannini che ha ricordato come 'n… - dsmca1 : @StefydiJ @CarineMonneret @fgra80 @alegiobis @operapadrepio @CardRavasi @Pontifex_it @ilfattoblog @ilSipontinoNet… - somerkeygraham : @Sabrina232223 @ndunde2 - secondo piano. Poi non sono tutti così, questo è ovvio. Se così fosse non avrebbe un fand… -

Ultime Notizie dalla rete : Riceve per Giovane ricercatore Unimore riceve il Premio Italiano di Pedagogia 2021 Il Premio viene assegnato ogni anno dalla Società Italiana di Pedagogia (SIPED) per promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell'ambito delle discipline pedagogiche. La giuria che ha ...

Caltanissetta, cresce la tensione per la zona rossa: il sindaco insultato davanti al Comune I ristori sono fermi da gennaio - conclude il sindaco - e ci siamo presi il lusso di fare una crisi di governo mentre la gente non riceve un soldo e ha paura per il proprio futuro'. Infine il sindaco ...

Covid, Galli (Sacco): "Vaccinare rapidamente i più fragili, poi tutti gli altri" "Dal punto di vista del rischio di morte e del rischio di ospedalizzazione per malattia grave o di ospedalizzazione con necessità di rianimazione, le persone con fragilità rientrano nell'ambito delle ...

La cooperazione finanziaria globale che può porre fine agli effetti della pandemia Le riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale offrono un’opportunità storica di cooperazione in ambito ...

Il Premio viene assegnato ogni anno dalla Società Italiana di Pedagogia (SIPED)promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell'ambito delle discipline pedagogiche. La giuria che ha ...I ristori sono fermi da gennaio - conclude il sindaco - e ci siamo presi il lusso di fare una crisi di governo mentre la gente nonun soldo e ha paurail proprio futuro'. Infine il sindaco ..."Dal punto di vista del rischio di morte e del rischio di ospedalizzazione per malattia grave o di ospedalizzazione con necessità di rianimazione, le persone con fragilità rientrano nell'ambito delle ...Le riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale offrono un’opportunità storica di cooperazione in ambito ...