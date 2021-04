PSG, Pochettino: «La semifinale? Non preferiamo una squadra ad un’altra» – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa commentando la qualificazione alle semifinali di Champions League Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa commentando la qualificazione alle semifinali di Champions League. Le sue parole. semifinale – «Abbiamo affrontato il Barcellona in due partite e lo abbiamo eliminato agli ottavi. Abbiamo eliminato il Bayern Monaco ai quarti. Per noi non è una questione di preferire una squadra ad un’altra. Cercheremo di eliminare la squadra che affronteremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricioha parlato in conferenza stampa commentando la qualificazione alle semifinali di Champions League Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricioha parlato in conferenza stampa commentando la qualificazione alle semifinali di Champions League. Le sue parole.– «Abbiamo affrontato il Barcellona in due partite e lo abbiamo eliminato agli ottavi. Abbiamo eliminato il Bayern Monaco ai quarti. Per noi non è una questione di preferire unaad. Cercheremo di eliminare lache affronteremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

