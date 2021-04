Premio Strega: la proclamazione a Benevento (Di mercoledì 14 aprile 2021) Premio Strega: il 10 giugno la proclamazione al Teatro Romano di Benevento. L’annuncio del sindaco Mastella: è la prima volta che accade in 75 anni La cinquina finalista del Premio Strega sarà proclamata al Teatro Romano di Benevento il prossimo 10 giugno. È la prima volta che accade in 75 anni. Ad annunciarlo il sindaco del capoluogo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021): il 10 giugno laal Teatro Romano di. L’annuncio del sindaco Mastella: è la prima volta che accade in 75 anni La cinquina finalista delsarà proclamata al Teatro Romano diil prossimo 10 giugno. È la prima volta che accade in 75 anni. Ad annunciarlo il sindaco del capoluogo… L'articolo Corriere Nazionale.

