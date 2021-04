Polemica per la studentessa costretta dalla professoressa a bendarsi durante l’interrogazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) È accaduto a Verona durante la DAD, una professoressa di lingua avrebbe costretto la sua alunna a bendarsi durante l’interrogazione. Il motivo? La ragazza si sarebbe mostrata fin troppo preparata. Secondo la professoressa in questione, l’alunna sarebbe stata impeccabile solo grazie ad alcuni appunti nascosti. La ragazza, sarebbe stata costretta a proseguire la verifica con gli occhi bendati. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) È accaduto a Veronala DAD, unadi lingua avrebbe costretto la sua alunna a. Il motivo? La ragazza si sarebbe mostrata fin troppo preparata. Secondo lain questione, l’alunna sarebbe stata impeccabile solo grazie ad alcuni appunti nascosti. La ragazza, sarebbe stataa proseguire la verifica con gli occhi bendati. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Tg1Rai : Niente sedia per @vonderleyen. Polemica anche sui social dopo il clamoroso sgarbo di #Erdogan che ieri ha relegato… - riotta : Insisto senza polemica: come per giustizia #Regeni l'approccio finora usato #Italia #Zaki non funzionerà. Serve div… - flyvaway : Comunque per quanto riguarda la polemica di oggi sui cani io il mio cane non lo faccio mai salire sul letto o sul d… - Marylena_88 : @tvblogit La solita polemica inutile da social.. allora è da condannare anche Verdone per la parte finale di 'c'era un cinese in coma' ??????? - Not_PennyBoat : Ma davvero la polemica su dove dormono cani e gatti? Ma ognuno avrà la propria sensibilità sulla pulizia e si regol… -