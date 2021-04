Playstation 5, c'è un aggiornamento anche per i controller DualSense (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Playstation 5 ha appena ricevuto un importante aggiornamento del firmware oggi, aggiungendo una serie di nuove funzionalità e miglioramenti all'esperienza di gioco. Dopo aver installato l'aggiornamento, ti verrà chiesto di aggiornare anche il tuo controller DualSense. Non ci sono informazioni su cosa facciano esattamente gli aggiornamenti software per i controller DualSense, ma come sempre, è meglio assicurarsi che tutto sia il più aggiornato possibile per garantire la migliore funzionalità. Quindi, quando la vostra PS5 vi dirà che c'è un aggiornamento per il vostro controller, collegatelo via USB e fatelo - ci vuole solo un minuto. Potete anche dire alla PS5 di avvisarvi di nuovo tra 24 ore, se ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) La5 ha appena ricevuto un importantedel firmware oggi, aggiungendo una serie di nuove funzionalità e miglioramenti all'esperienza di gioco. Dopo aver installato l', ti verrà chiesto di aggiornareil tuo. Non ci sono informazioni su cosa facciano esattamente gli aggiornamenti software per i, ma come sempre, è meglio assicurarsi che tutto sia il più aggiornato possibile per garantire la migliore funzionalità. Quindi, quando la vostra PS5 vi dirà che c'è unper il vostro, collegatelo via USB e fatelo - ci vuole solo un minuto. Potetedire alla PS5 di avvisarvi di nuovo tra 24 ore, se ...

