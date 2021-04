"Perché non lo chiede direttamente a lui?". Travaglio ridicolizzato pure dalla Gruber: altro che "complotto" contro Conte (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giuseppe Conte è caduto per colpa dei “poteri forti” e di “intrighi internazionali”? Ne è convinto Goffredo Bettini e, stando a quanto si vocifera, anche Marco Travaglio, che secondo il Foglio starebbe scrivendo un libro su questa fuffa. Alla quale non sembra credere neanche un suo collaboratore del calibro di Antonio Padellaro, che affrontato l'argomento con lucidità quando Lilli Gruber lo ha introdotto a Otto e Mezzo, ovviamente senza citare Travaglio che in questo salotto di La7 è spesso di casa. “Non sono d'accordo finché Bettini non dà sostanza ad affermazioni di questo genere”, ha dichiarato Padellaro che poi ha aggiunto: “Dice che Conte è stato fatto fuori Perché non ha accettato le condizioni poste da questi interessi internazionali. Si tratta di argomenti molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giuseppeè caduto per colpa dei “poteri forti” e di “intrighi internazionali”? Ne è convinto Goffredo Bettini e, stando a quanto si vocifera, anche Marco, che secondo il Foglio starebbe scrivendo un libro su questa fuffa. Alla quale non sembra credere neanche un suo collaboratore del calibro di Antonio Padellaro, che affrontato l'argomento con lucidità quando Lillilo ha introdotto a Otto e Mezzo, ovviamente senza citareche in questo salotto di La7 è spesso di casa. “Non sono d'accordo finché Bettini non dà sostanza ad affermazioni di questo genere”, ha dichiarato Padellaro che poi ha aggiunto: “Dice cheè stato fatto fuorinon ha accettato le condizioni poste da questi interessi internazionali. Si tratta di argomenti molto ...

