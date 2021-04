Operaio licenziato: Tarantini Time non pubblicherà più nessun comunicato di ArcelorMittal (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il servizio andato in onda ieri sera a Le Iene, a cura di Alessandro Di Sarno, ha mostrato un teatrino tristissimo, dove oltre al mancato rispetto per la libertà di manifestare il proprio pensiero, in barba a quanto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, ha registrato anche una mancanza di rispetto nei confronti di giornalisti che, come nel caso di Di Sarno facendo il proprio lavoro, hanno chiesto informazioni relativamente al licenziamento dell’Operaio Riccardo Cristello, “colpevole” di aver condiviso un post su Facebook dove invita a seguire la fiction “Svegliati amore mio”.Dinamiche che negli anni e ancora oggi, continuano a creare spaccati all’interno della città e della fabbrica stessa, dove padri di famiglia sono perennemente combattuti al bivio tra lavoro e salute.Condividere un post su Facebook che invita alla visione di una fiction che ricorda tanto la ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il servizio andato in onda ieri sera a Le Iene, a cura di Alessandro Di Sarno, ha mostrato un teatrino tristissimo, dove oltre al mancato rispetto per la libertà di manifestare il proprio pensiero, in barba a quanto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, ha registrato anche una mancanza di rispetto nei confronti di giornalisti che, come nel caso di Di Sarno facendo il proprio lavoro, hanno chiesto informazioni relativamente al licenziamento dell’Riccardo Cristello, “colpevole” di aver condiviso un post su Facebook dove invita a seguire la fiction “Svegliati amore mio”.Dinamiche che negli anni e ancora oggi, continuano a creare spaccati all’interno della città e della fabbrica stessa, dove padri di famiglia sono perennemente combattuti al bivio tra lavoro e salute.Condividere un post su Facebook che invita alla visione di una fiction che ricorda tanto la ...

