Milan, scelto l’erede di Ibrahimovic: gioca in Serie A (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il nome di Dusan Vlahovic è senza dubbio tra i più chiacchierati delle ultime settimane. Il rendimento del centravanti della Fiorentina è molto positivo e il serbo a suon di gol si sta guadagnando l'interesse di diversi top club. In ottica futura sono diverse le squadre che stanno pensando a lui.In tal senso, anche il Milan avrebbe deciso di provare la strada per il classe 2000. Nonostante il rinnovo di Ibrahimovic per un'altra stagione, infatti, stando al Corriere della Sera, il mercato estivo del Milan potrebbe vedere un forte investivemento, soprattutto in caso di approdo in Champions League. Il nome di Vlahovic è quello ideale per prendere in futuro l'eredità del bomber svedese. Il centravanti della Fiorentina potrebbe crescere accanto al giocatore più esperto e poi diventare il tiolare del Diavolo una volta che ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il nome di Dusan Vlahovic è senza dubbio tra i più chiacchierati delle ultime settimane. Il rendimento del centravanti della Fiorentina è molto positivo e il serbo a suon di gol si sta guadagnando l'interesse di diversi top club. In ottica futura sono diverse le squadre che stanno pensando a lui.In tal senso, anche ilavrebbe deciso di provare la strada per il classe 2000. Nonostante il rinnovo diper un'altra stagione, infatti, stando al Corriere della Sera, il mercato estivo delpotrebbe vedere un forte investivemento, soprattutto in caso di approdo in Champions League. Il nome di Vlahovic è quello ideale per prendere in futuro l'eredità del bomber svedese. Il centravanti della Fiorentina potrebbe crescere accanto altore più esperto e poi diventare il tiolare del Diavolo una volta che ...

