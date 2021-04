Mercato Juventus, nuova idea a parametro zero: spunta il bomber italiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mercato Juventus – Notizia di Mercato clamorosa per quanto riguarda l’attacco bianconero. Dalla Spagna giungono indiscrezioni che hanno, decisamente, del clamoroso. Andrea Belotti, da anni il fulcro offensivo del Torino e capitano, andrà in scadenza di contratto con i granata nel 2022. Il futuro, ormai indirizzato verso altri lidi, Roma e Milan in pole, vedrebbe anche l’intromissione della Juventus. Mercato Juventus, nel mirino il gallo Belotti Stando infatti alle indiscrezioni riportate da ‘TodoFichajes’ ci sarebbe anche la Vecchia Signora sul Gallo. Impensabile ma realistico, Belotti, anche centravanti della nazionale azzurra, sarebbe nei piani della dirigenza bianconera. Leggi anche: Juventus, nuova rivelazione: “CR7 via. Post Pirlo? Occhio a due ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 aprile 2021)– Notizia diclamorosa per quanto riguarda l’attacco bianconero. Dalla Spagna giungono indiscrezioni che hanno, decisamente, del clamoroso. Andrea Belotti, da anni il fulcro offensivo del Torino e capitano, andrà in scadenza di contratto con i granata nel 2022. Il futuro, ormai indirizzato verso altri lidi, Roma e Milan in pole, vedrebbe anche l’intromissione della, nel mirino il gallo Belotti Stando infatti alle indiscrezioni riportate da ‘TodoFichajes’ ci sarebbe anche la Vecchia Signora sul Gallo. Impensabile ma realistico, Belotti, anche centravanti della nazionale azzurra, sarebbe nei piani della dirigenza bianconera. Leggi anche:rivelazione: “CR7 via. Post Pirlo? Occhio a due ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Juve - Atalanta: la carta Romero Commenta per primo Non solo il campo, ma anche il mercato fra Juventus e Atalanta che a fine stagione si siederanno attorno a un tavolo a discutere di diversi giocatori. Fra questi, secondo Tuttosport c'è anche Cristian Romero che oggi è in prestito ...

Tifosi Juve preoccupati: Non è il bomber che ci serve Cercasi bomber disperatamente. La Juventus sta dragando il mercato alla ricerca di quell'attaccante già inseguito invano nell'ultima sessione invernale: un'esigenza che prescinde dal futuro di tutte e tre le attuali punte bianconere, ...

Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in regia, sogno Aouar, poi... La Gazzetta dello Sport Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio con Dybala! Secondo quanto riportato da ‘El Larguero’, in casa Atletico Madrid sarebbero due i big pronti ad essere messi sul mercato per il prossimo anno. Da un lato Saul, sul quale vi sono diversi top club, ...

Juventus, Dybala potrebbe trasferirsi al Manchester City per Gabriel Jesus Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe pensando di inserirlo in qualche scambio di mercato. Fra le ipotesi ci sarebbe anche la possibilità di un trasferimento dell ...

