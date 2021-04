Maurizio Costanzo intervista Malika, cacciata dai genitori per aver fatto coming out (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Maurizio Costanzo Show ospiterà Malika Chalhy, la ragazza balzata alle cronache per aver denunciato i genitori dopo il suo coming out. Il 14 aprile Maurizio Costanzo intervisterà in esclusiva Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Castelfiorentino che ha ricevuto insulti e minacce di morte dai genitori dopo aver confessato loro di essere lesbica. Sulla vicenda le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, mentre molti artisti e personaggi tv si sono mobilitati a sostegno della ragazza (per la quale è stata aperta una raccolta fondi). Maurizio Costanzo Show: ospite Malika Chalhy Dopo che la drammatica storia di Malika Chalhy ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 14 aprile 2021) IlShow ospiteràChalhy, la ragazza balzata alle cronache perdenunciato idopo il suoout. Il 14 aprileintervisterà in esclusivaChalhy, la ragazza 22enne di Castelfiorentino che ha ricevuto insulti e minacce di morte daidopoconfessato loro di essere lesbica. Sulla vicenda le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, mentre molti artisti e personaggi tv si sono mobilitati a sostegno della ragazza (per la quale è stata aperta una raccolta fondi).Show: ospiteChalhy Dopo che la drammatica storia diChalhy ...

