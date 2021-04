LIVE Sonego-Zverev 3-6 2-1, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro comanda nel 2° set (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grande servizio-dritto di Sonego e avanti l’azzurro in questo 2° set (2-1). Ora Zverev andrà alla battuta. 40-0 Ancora palla corta! Ci arriva Zverev, ma il pallonetto di Sonego è una delizia. 30-0 Bravissimo Sonego a rete su un passante molto ben giocato da Zverev. 15-0 Domina lo scambio Sonego e con la palla corta trova il punto. Arriva il doppio fallo del tedesco e Sonego recupera il break di ritardo che andrà a servire. Vantaggio Sonego! Ottimo dritto incrociato dell’azzurro e palla break. 40-40 Altro pallonetto di Sonego che sfrutta un’altra giocata a rete non brillante di Zverev. Vantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrande servizio-dritto die avantiin questo 2° set (2-1). Oraandrà alla battuta. 40-0 Ancora palla corta! Ci arriva, ma il pallonetto diè una delizia. 30-0 Bravissimoa rete su un passante molto ben giocato da. 15-0 Domina lo scambioe con la palla corta trova il punto. Arriva il doppio fallo del tedesco erecupera il break di ritardo che andrà a servire. Vantaggio! Ottimo dritto incrociato dele palla break. 40-40 Altro pallonetto diche sfrutta un’altra giocata a rete non brillante di. Vantaggio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Zverev 3-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: il tedesco servirà per il 1° set - #Sonego-Zverev… - zazoomblog : LIVE Sonego-Zverev 1-2 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: il tedesco molto convincente al servizio nel 1° set -… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA del match di Lorenzo Sonego contro Sascha Zverev: il torinese sogna l'accesso ag… - ilveggente_it : ??#TENNIS #ATP1000 Master di #Montecarlo. #Sonego Vs #Zverev è un match valido per il secondo turno dell’ATP Master… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Montecarlo - Marco Cecchinato sfida per la quinta volta David Goffin! In palio il terzo… -