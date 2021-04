Lingua | da Società Dante Alighieri Dante global | Riccardi | ‘atto di fiducia nel suo futuro'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Uno strumento agile che consente di diffondere l'italiano nel mondo facendo leva sulla, sulla cultura e sulla formazione. La, nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, vara la piattaformaillustrata oggi alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e realizzata con il contributo del ministero degli Affari Esteri e con media partner Rai Cultura e Rai Italia. Uno strumento messo in atto, ha scandito il presidente della, Andrea, con lo spirito di “erigere un monumento anon nelle ...

Advertising

AccademiaCrusca : ?????? Le parole sono lo specchio della società: nella nostra lingua un numero considerevole di espressioni ha a che f… - DivinaCommediaQ : RT @TV7Benevento: Lingua: da Società Dante Alighieri - TV7Benevento : Lingua: da Società Dante Alighieri - TV7Benevento : Lingua: da Società Dante Alighieri - Dep35022022 : @Giulia_B A me andrebbe anche bene, ma AD UNA SOLA condizione (utopistica in ITA): che lo Stato dia la possibilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Lingua Società

Pangea.news

...nefasto è tra una civiltà musicale e unafondata sulla matematica, ma non in senso pitagorico o platonico, bensì nel senso della contabilità. Pound rimpiange il tempo in cui lalatina ...Global", progettata e realizzata dalla"Dante Alighieri" per la promozione dellae la diffusione della cultura italiana nel mondo, nel quadro delle iniziative che commemorano Dante ...