Isola dei Famosi, Akash Kumar e il flirt con Francesca Lodo prima dell’eliminazione: esplode il pettegolezzo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono indiscrezioni scoppiettanti quelle che arrivano dalle Honduras dove è in corso una “spietata” e stuzzicante nuova edizione de L’Isola dei Famosi che quest’anno però deve fare i conti con la difficile e parallela convivenza con l’edizione spagnola del reality, Supervivientes. Ora la bomba arriva a turbare gli animi e sembra destinata a far parlare a lungo: pare infatti che, da indiscrezioni, l’ex concorrente dell’Isola, il discusso Akash Kumar, ci abbia provato con un’altra naufraga ancora alle Honduras, Francesca Lodo. Akash Kumar continua ad essere protagonista de L’Isola dei Famosi Sebbene siano ormai passate settimane dalla sua discussa eliminazione dall’Isola dei ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono indiscrezioni scoppiettanti quelle che arrivano dalle Honduras dove è in corso una “spietata” e stuzzicante nuova edizione de L’deiche quest’anno però deve fare i conti con la difficile e parallela convivenza con l’edizione spagnola del reality, Supervivientes. Ora la bomba arriva a turbare gli animi e sembra destinata a far parlare a lungo: pare infatti che, da indiscrezioni, l’ex concorrente dell’, il discusso, ci abbia provato con un’altra naufraga ancora alle Honduras,continua ad essere protagonista de L’deiSebbene siano ormai passate settimane dalla sua discussa eliminazione dall’dei ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - marcod64663391 : @TrashGioGio giuro che qualche giorno fa anche #paperino era in tendenza ???? il pirla poi si vanta dei numeri (tra l… - infoitcultura : Isola dei Famosi, il faccia a faccia di Vera Gemma ed Awed - infoitcultura : Isola dei famosi, Vera Gemma asfalta Awed: 'Non ti permettere'. Scontro di fuoco, figura imbarazzante -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola, Fariba smaschera 'i giochetti' degli altri naufraghi Dopo la pausa per dare spazio all'edizione spagnola dello show, l'Isola dei Famosi è tornata in pista più carica che mai. Drusilla Gucci è stata eliminata ed avendo rifiutato di fermarsi su Playa Esperanza ha lasciato definitivamente il gioco. A Cayo Cochinos hanno ...

Isola 2021: Francesca Lodo ed il flirt a telecamere spente? Le voci del web Vediamo insieme la voce che sta circolando nelle ultimissime ore per quanto riguarda una naufraga dell'Isola dei famosi. Nel reality super seguito di Canale 5 ovvero L'isola dei famosi, nelle ultimissime ore sta circolando una particolare voce. Si parla di un presunto flirt tra due personaggi, avvenuto ...

«L Isola dei Famosi 2021»: i cinque momenti da recuperare dell ultima puntata Vanity Fair Italia FALCONE E SAMONÀ VISITANO L’AREA DI SCAVI VALLELUNGA PRATAMENO con inevitabile incidenza sullo sviluppo alle aree interne dell’Isola”. “Questa mattina abbiamo raccolto l’impegno di RFI – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto ...

Pomeriggio 5: Elettra Lamborghini lascia la tv? A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha voluto parlare della scelta annunciata da Elettra Lamborghini dalle pagine di Libero: l’opinionista ...

Dopo la pausa per dare spazio all'edizione spagnola dello show, l'Famosi è tornata in pista più carica che mai. Drusilla Gucci è stata eliminata ed avendo rifiutato di fermarsi su Playa Esperanza ha lasciato definitivamente il gioco. A Cayo Cochinos hanno ...Vediamo insieme la voce che sta circolando nelle ultimissime ore per quanto riguarda una naufraga dell'famosi. Nel reality super seguito di Canale 5 ovvero L'famosi, nelle ultimissime ore sta circolando una particolare voce. Si parla di un presunto flirt tra due personaggi, avvenuto ...con inevitabile incidenza sullo sviluppo alle aree interne dell’Isola”. “Questa mattina abbiamo raccolto l’impegno di RFI – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto ...A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha voluto parlare della scelta annunciata da Elettra Lamborghini dalle pagine di Libero: l’opinionista ...