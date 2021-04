Iran avvia l’arricchimento dell’uranio al 60% a Natanz

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’hatoal 60% nell’impianto nucleare di: lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Araghchi ha detto di avere comunicato la decisioneiana in una lettera inviata all’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Questo annuncio cosa ha provocato? Nella capitale austriaca sono in corso trattative per salvare l’accordo nucleare