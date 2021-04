Il Senato approva un Odg per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra i quali i Senatori di FdI) e nessun contrario l'ordine del giorno che impegna il governo 'ad avviare tempestivamente mediante le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'aula delhato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra i quali iri di FdI) e nessun contrario l'ordine del giorno che impegna il governo 'ad avviare tempestivamente mediante le ...

RaiNews : #Zaki L'aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro i senatori di Fdi) e nessun contr… - MediasetTgcom24 : Il Senato approva un Odg per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki #PatrickZaki - AndreaRampinini : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… - Diamante23 : RT @Iperbole_: Il Senato approva la mozione che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Patrick #Zaki la cittadinanza italiana, age… - smendoliera : RT @MilkoSichinolfi: Il #Senato approva la mozione per #ZAKI_cittadino_italiano. È un passaggio importante,, con un potente significato sim… -