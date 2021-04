Il Milan deve vincere con il Genoa e salvaguardare il secondo posto in classifica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo essersi laureato campione d’inverno, il Milan ha iniziato una fase di crollo. Il Milan ha illuso i tifosi laureandosi campione d’inverno per la 18esima volta nella storia del campionato di Serie A a girone unico. Il Diavolo aveva concluso per l’ultima volta in testa il girone d’andata nel 2010-11, stagione in cui conquistò l’ultimo tricolore. Anche bookmaker esperti come Betflag avevano alla fine creduto alla possibilità che la squadra di Pioli riuscisse ad arrivare in fondo. Ma così non è stato. Ibra e soci ora si trovano a 11 punti di ritardo dai cugini e rivali dell’Inter. E devono difendere il secondo posto in classifica dall’assalto della Juve (sotto di un punto), dell’Atalanta (indietro di 2 lunghezze) e dal Napoli (dietro di 4 punti). Il Milan di Pioli non solo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo essersi laureato campione d’inverno, ilha iniziato una fase di crollo. Ilha illuso i tifosi laureandosi campione d’inverno per la 18esima volta nella storia del campionato di Serie A a girone unico. Il Diavolo aveva concluso per l’ultima volta in testa il girone d’andata nel 2010-11, stagione in cui conquistò l’ultimo tricolore. Anche bookmaker esperti come Betflag avevano alla fine creduto alla possibilità che la squadra di Pioli riuscisse ad arrivare in fondo. Ma così non è stato. Ibra e soci ora si trovano a 11 punti di ritardo dai cugini e rivali dell’Inter. E devono difendere ilindall’assalto della Juve (sotto di un punto), dell’Atalanta (indietro di 2 lunghezze) e dal Napoli (dietro di 4 punti). Ildi Pioli non solo ...

