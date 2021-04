I Santi di Giovedì 15 Aprile 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 15 Aprileda www.Santiebeati.it San MARONE MartireLe più antiche notizie rinviano al tempo in cui a Roma sul trono imperiale sedeva Domiziano (81-96), della dinastia dei Flavi. Apparteneva alla famiglia dei Flavi anche Domitilla, giovanissima cugina dell’imperatore, “pecora nera” nella famiglia imperiale, perché cristiana. Promessa sposa, già da bambina, ad Aureliano, di nobile famiglia senatoria, venne dissuasa dalle nozze da Marone, insieme ai suoi amici Eutiche e Vittorino, cristiani anch’essi. Aureliano spinse così l’imper…www.Santiebeati.it/dettaglio/90738 Sant’ ABBONE (ABBO O ALBONE) Vescovo di MetzVII-VIII sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/97545 Santi MARTIRI MERCEDARI REDENTORI D’AFRICA XIV secoloQuesti Santi mercedari, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) IDEL GIORNO, 15da www.ebeati.it San MARONE MartireLe più antiche notizie rinviano al tempo in cui a Roma sul trono imperiale sedeva Domiziano (81-96), della dinastia dei Flavi. Apparteneva alla famiglia dei Flavi anche Domitilla, giovanissima cugina dell’imperatore, “pecora nera” nella famiglia imperiale, perché cristiana. Promessa sposa, già da bambina, ad Aureliano, di nobile famiglia senatoria, venne dissuasa dalle nozze da Marone, insieme ai suoi amici Eutiche e Vittorino, cristiani anch’essi. Aureliano spinse così l’imper…www.ebeati.it/dettaglio/90738 Sant’ ABBONE (ABBO O ALBONE) Vescovo di MetzVII-VIII sec.www.ebeati.it/dettaglio/97545MARTIRI MERCEDARI REDENTORI D’AFRICA XIV secoloQuestimercedari, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Giovedì Genova, il parroco gli rifiuta l'elemosina, lui lo aggredisce e lo rapina: arrestato dalla polizia La violenta rapina è avvenuta in pieno pomeriggio giovedì scorso, otto aprile, davanti ad un ... Padre Gros, raggiunto nella sagrestia della sua chiesa di Santi Vittore e Carlo di via Balbi, non ha ...

