I padri lontani

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Della nostra lunga ridefinizione dell’identità dovrebbe farci dubitare, talvolta, la certezza. La conduciamo come un passaggio di stato, un salto da illusione a verità. Non temiamo che qualsiasi identità cui approderemo ci destinerà a un’esperienza di frantumazione e soltanto dopo, forse, di sintesi. Non temiamo che quella sintesi sarà ancora convenzione. L’indagine su chi siamo è diventata il disvelamento della pressione sociale: smascherata quella, crediamo di saperci individuare e poterci definire. Ci avviciniamo a ciò che ci circonda, lo osserviamo con sospetto e, appena intuiamo la possibilità che ci abbia condizionati, lo disconosciamo, neutralizzandolo. Il movimento di Marina Jarre è opposto. Lei si avvicina alle parole, alle relazioni, alla storia, e cerca la derivazione: quando la trova, misura la distanza che la separa da ciò in cui c’è l’origine. Il suo obiettivo è la ...