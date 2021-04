Higuain: “Ora sono felice, sono uscito da quella bolla di pressione e molestie del calcio” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, si è raccontato in una lunga intervista a La Nacion, di cui si riporta un estratto. Il primo anno a Madrid non parlai molto. Ero timido, e penso sia qualcosa che si è perso adesso. Non vedo ragazzi di 19-20 anni che davanti a un 33enne rimangono interdetti. Io invece ero stordito quando ero davanti a Beckham, Roberto Carlos, Casillas, Raul, Cannavaro, Cristiano Ronaldo. Non aprivo bocca, non riuscivo nemmeno a mettermi sul lettino dei messaggi. Ho pensato a tutto ciò che ho passato, la verità è che ora mi sento molto felice perché ho ottenuto ciò che volevo: uscire da quella bolla di pressione, di richieste, di molestie della stampa e dei tifosi. Qui il calcio non è una priorità, la gente non ti giudica se sbagli o segni ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gonzalo, attaccante dell’Inter Miami, si è raccontato in una lunga intervista a La Nacion, di cui si riporta un estratto. Il primo anno a Madrid non parlai molto. Ero timido, e penso sia qualcosa che si è perso adesso. Non vedo ragazzi di 19-20 anni che davanti a un 33enne rimangono interdetti. Io invece ero stordito quando ero davanti a Beckham, Roberto Carlos, Casillas, Raul, Cannavaro, Cristiano Ronaldo. Non aprivo bocca, non riuscivo nemmeno a mettermi sul lettino dei messaggi. Ho pensato a tutto ciò che ho passato, la verità è che ora mi sento moltoperché ho ottenuto ciò che volevo: uscire dadi, di richieste, didella stampa e dei tifosi. Qui ilnon è una priorità, la gente non ti giudica se sbagli o segni ...

Advertising

napolista : Higuain: “Ora sono felice, sono uscito da quella bolla di pressione e molestie del calcio” A La Nacion: “I soldi a… - GoalItalia : ?? 'Volevo uscire dalle pressioni, ora sono felice' ?? 'Il mio futuro non sarà nel calcio: cucina, enologia, paddle.… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Higuain: 'Grasso, pelato, barbone... con me non parlano mai di calcio. Ora sono felice, ma in futuro cambio vita' https://t… - titty_napoli : RT @cmdotcom: #Higuain: 'Grasso, pelato, barbone... con me non parlano mai di calcio. Ora sono felice, ma in futuro cambio vita' https://t… - areanapoliit : Le parole di #Higuain: 'Ora sono felice' -