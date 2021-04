Fast & Furious 9: il secondo trailer italiano mostra i protagonisti contro John Cena (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fast & Furious 9 ha ora un nuovo trailer italiano che regala nuove spettacolari sequenze del film con star Vin Diesel e John Cena. Fast & Furious 9 ha un nuovo trailer italiano che regala molte spettacolari scene d'azione tratte dal nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action in arrivo nelle sale italiane il 12 luglio. Nel filmato si vedono i protagonisti alle prese con una tranquilla vita in famiglia e senza particolari pericoli, venendo poi trascinati di nuovo in una spettacolare missione che ha un valore molto personale per Dom, essendo legata alle azioni del fratello. Nell'action movie Fast & Furious 9 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)9 ha ora un nuovoche regala nuove spettacolari sequenze del film con star Vin Diesel e9 ha un nuovoche regala molte spettacolari scene d'azione tratte dal nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action in arrivo nelle sale italiane il 12 luglio. Nel filmato si vedono ialle prese con una tranquilla vita in famiglia e senza particolari pericoli, venendo poi trascinati di nuovo in una spettacolare missione che ha un valore molto personale per Dom, essendo legata alle azioni del fratello. Nell'action movie9 ...

