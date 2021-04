Euro 2020, Celli-Appetiti: bene sostegno Zingaretti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Roma non deve perdere gli Europei del 2021. La collaborazione delle istituzioni, del Governo e della Regione Lazio, e’ una premessa importantissima in questo momento critico per la nostra citta’.” “La gara e’ l’occasione per permettere a Roma di ripartire in piena sicurezza e bene ha fatto il presidente Zingaretti a dare pieno sostegno al governo per garantire lo svolgimento dell’evento con tutte le strutture e per tutti i controlli sanitari che saranno necessari”. Cosi’ in un comunicato la consigliera capitolina Svetlana Celli, presidente commissione Sport Citta’ metropolitana di Roma Capitale, e il responsabile dello Sport per il Pd Lazio, Fabio Appetiti. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Roma non deve perdere glipei del 2021. La collaborazione delle istituzioni, del Governo e della Regione Lazio, e’ una premessa importantissima in questo momento critico per la nostra citta’.” “La gara e’ l’occasione per permettere a Roma di ripartire in piena sicurezza eha fatto il presidentea dare pienoal governo per garantire lo svolgimento dell’evento con tutte le strutture e per tutti i controlli sanitari che saranno necessari”. Cosi’ in un comunicato la consigliera capitolina Svetlana, presidente commissione Sport Citta’ metropolitana di Roma Capitale, e il responsabile dello Sport per il Pd Lazio, Fabio

