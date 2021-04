Ema: "Prossima settimana decisione su Johnson&Johnson". L'Europa "preferisce" Pfizer e Moderna (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Ema fa sapere in una nota che «sta indagando su tutti i casi segnalati» riguardo al vaccino di Johnson&Johnson «e deciderà se è necessaria un’azione normativa. L’agenzia sta lavorando... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Ema fa sapere in una nota che «sta indagando su tutti i casi segnalati» riguardo al vaccino di Johnson&Johnson «e deciderà se è necessaria un’azione normativa. L’agenzia sta lavorando...

Advertising

TgLa7 : ++#Ema: 'raccomandazione su vaccino #JohnsonandJohnson la settimana prossima' ++ 'Indagini in corso. Per ora i benefici superano i rischi' - Agenzia_Ansa : L'Ema fa sapere in una nota che 'sta indagando su tutti i casi segnalati' riguardo al vaccino di Johnson & Johnson… - InvestingItalia : Ema emetterà raccomandazione su vaccino J&J la prossima settimana - - occhio_notizie : La decisione dell'Ema sul vaccino Johnson & Jonhson arriverà la prossima settimana ma l'agenzia sostiene che benefi… - fisco24_info : Ema, raccomandazione su J&J la settimana prossima: 'Indagini in corso. Per ora i benefici superano i rischi' -