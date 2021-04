Curare gli animali con farmaci a uso umano? Ora è possibile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sarà possibile Curare gli animali domestici anche con farmaci ‘a uso umano’. A beneficiarne sarà circa il 40% delle famiglie italiane che potranno risparmiare fino al 90% per alcune patologie animali. Lo prevede il decreto firmato oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il provvedimento adottato prevede che il veterinario possa prescrivere medicinali per uso umano per la cura degli animali domestici ‘a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario’. “Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini. Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure agli animali da compagnia e un risparmio importante per tante famiglie italiane e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Saràglidomestici anche con‘a uso’. A beneficiarne sarà circa il 40% delle famiglie italiane che potranno risparmiare fino al 90% per alcune patologie. Lo prevede il decreto firmato oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il provvedimento adottato prevede che il veterinario possa prescrivere medicinali per usoper la cura deglidomestici ‘a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario’. “Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini. Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure aglida compagnia e un risparmio importante per tante famiglie italiane e ...

Advertising

Glongari : #Lautaro Martinez sta trattando autonomamente il suo rinnovo con l’#Inter dopo la rottura con i suoi agenti. Per cu… - laviniamainardi : Sarà possibile curare gli animali domestici con farmaci umani. Risparmi fino al 90% per i possessori dei piccoli an… - barbara75toud : RT @annamariamoscar: Ne ha fatta una buona ?? per una volta? Era ora - tizianantonella : RT @annamariamoscar: Ne ha fatta una buona ?? per una volta? Era ora - Andrea13411675 : RT @research4lifeIT: Ministro @robersperanza: ora è possibile curare gli #animali con #farmaci umani. Evviva! Ma sia @MinisteroSalute che @… -