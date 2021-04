Covid, Arianna Alessi: “Otb Foundation in campo, nostra sfida aiutare in tempi rapidi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Oggi la nostra sfida è dare una mano in tempi rapidi. Siamo veneti, siamo pratici e vogliamo aiutare dove serve”. Parola di Arianna Alessi, vice presidente di Otb Foundation, nonché compagna di vita e braccio destro del patron di Otb, Renzo Rosso, che all’Adnkronos racconta l’impegno messo in campo da parte della fondazione no profit nella lotta al Covid da un anno a questa parte. “Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto finora – spiega Alessi -. Sin da febbraio 2020 siamo stati attivi e abbiamo fatto grandi investimenti e acquisiti di dpi e respiratori che sapevamo sarebbero serviti. A marzo abbiamo potuto rifornire più di 100 strutture: siam partiti dagli ospedali piccoli e poi abbiamo ricevuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Oggi laè dare una mano in. Siamo veneti, siamo pratici e vogliamodove serve”. Parola di, vice presidente di Otb, nonché compagna di vita e braccio destro del patron di Otb, Renzo Rosso, che all’Adnkronos racconta l’impegno messo inda parte della fondazione no profit nella lotta alda un anno a questa parte. “Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto finora – spiega-. Sin da febbraio 2020 siamo stati attivi e abbiamo fatto grandi investimenti e acquisiti di dpi e respiratori che sapevamo sarebbero serviti. A marzo abbiamo potuto rifornire più di 100 strutture: siam partiti dagli ospedali piccoli e poi abbiamo ricevuto ...

