Borsa: Asia forte con ipotesi Spac di Geely, bene Hong Kong (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giornata positiva per i mercati finanziari Asiatici e dell'area del Pacifico, con Hong Kong sostenuta soprattutto dal titolo della casa automobilistica cinese Geely, che sale del 6% e che, secondo ...

