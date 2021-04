Basket: Virtus Bologna, è la notte più amara. Unics Kazan in finale di EuroCup, va in Eurolega 2021-2022 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Virtus Segafredo Bologna sarà costretta a giocare l’EuroCup anche nella stagione 2021-2022. Alla Segafredo Arena il dramma sportivo delle V nere si materializza proprio nella notte che doveva essere di festa. Rinviato ancora il grande obiettivo della società, l’Eurolega: l’Unics Kazan s’inventa una notte spaventosa da tre (14/29), con soluzioni a volte fantascientifiche, e sbanca il palasport bolognese per 100-107 raggiungendo in finale l’AS Monaco, e qualificandosi per la massima competizione continentale. Le grandi prove di Milos Teodosic (25 punti e 9 assist) e di Marco Belinelli (24) finiscono cancellate dai 24 di Jamar Smith, dai 22 dell’ex Okaro White e dai 20 di John Brown. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) LaSegafredosarà costretta a giocare l’anche nella stagione. Alla Segafredo Arena il dramma sportivo delle V nere si materializza proprio nellache doveva essere di festa. Rinviato ancora il grande obiettivo della società, l’: l’s’inventa unaspaventosa da tre (14/29), con soluzioni a volte fantascientifiche, e sbanca il palasport bolognese per 100-107 raggiungendo inl’AS Monaco, e qualificandosi per la massima competizione continentale. Le grandi prove di Milos Teodosic (25 punti e 9 assist) e di Marco Belinelli (24) finiscono cancellate dai 24 di Jamar Smith, dai 22 dell’ex Okaro White e dai 20 di John Brown. ...

