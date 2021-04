Amici 20, la delusione di Rosa Di Grazia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rosa di Grazia è stata sicuramente una delle vere protagoniste di questa edizione di Amici. La ballerina contro le previsioni di molti telespettatori è arrivata al serale ed ha fatto ben 3 puntate. L’ex alunna però ha svelato che sperava di andare più avanti. Le parole di Rosa di Grazia sul suo percorso ad Amici e le parole su Deddy “Se meritavo di andare avanti? Sì, assolutamente sì – replica Rosa di Grazia – Meritavo di andare avanti, non sono un’ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Io ho avuto le mie soddisfazioni. È la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro. Non mollerò sicuramente qui. Avevo una strana sensazione dal giorno prima – ha rivelato Rosa Di Grazia a Coming Soon – Il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 aprile 2021)diè stata sicuramente una delle vere protagoniste di questa edizione di. La ballerina contro le previsioni di molti telespettatori è arrivata al serale ed ha fatto ben 3 puntate. L’ex alunna però ha svelato che sperava di andare più avanti. Le parole didisul suo percorso ade le parole su Deddy “Se meritavo di andare avanti? Sì, assolutamente sì – replicadi– Meritavo di andare avanti, non sono un’ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Io ho avuto le mie soddisfazioni. È la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro. Non mollerò sicuramente qui. Avevo una strana sensazione dal giorno prima – ha rivelatoDia Coming Soon – Il ...

