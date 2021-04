Windows 10 | Device Usage – a cosa serve la nuova impostazione di personalizzazione

(Di martedì 13 aprile 2021) Ladidi10 “” è apparsa per gli iscritti al programmaInsider nel canale Dev. Distributia con10 Insider Preview Build 21354. Si tratta di una funzionalità importante, in quanto permetterà a Microsoft di suggerire tool e servizi, in base all’uso del dispositivo da parte degli utenti. L’utente può selezionare sei categorie: Gaming, Family, Creativity, Schoolwork, Entertainment e Business. I consigli verranno probabilmente mostrati tramite l’app Suggerimenti Microsoft. Selezionata una categoria10 creerà una chiave di Registro sotto “HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\\CurrentVersion\CloudExperienceHost” per ogni ...

Advertising

ssmarriti : #dazn non funziona da nessun device: Amazon Fire stick, pc windows, smartphone Android. Iniziamo proprio bene. - paolocosso : SiNoleggiami, gruppo Sistemi Ufficio, ti offre soluzioni per il noleggio a lungo termine. Noleggiamo con kasko anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Windows Device

Hardware Upgrade

E' stata avvistata una nuova schermata nelle Impostazioni di Personalizzazione di10 , chiamata "Usage" (Uso del dispositivo). Nella schermata si vedono sei diverse categorie che il sistema operativo utilizzerà "per creare esperienze personalizzate" . Al momento i ...... poiché si basa solamente su una modifica del driver in grado di alterare il PCIID . Le GPU ... Quindi almeno per ora, questa funzionalità esclude l'utilizzo dicome sistema operativo ...Nella build 21354 di Windows 10 è stata aggiunta una funzionalità che consente di ricevere suggerimenti in base alle preferenze d'uso del dispositivo.Amazon apre la settimana con delle offerte decisamente interessanti non solo dal mondo Apple con MacBook M1 e iPhone 12 in offerta ma anche dalla controparte ...