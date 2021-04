Violenze e maltrattamenti con bastoni e acqua fredda in una comunità per disabili del Milanese: arrestati i due titolari (Di martedì 13 aprile 2021) Picchiati, colpiti con getti di acqua fredda, oggetti scagliati addosso, sottoposti a continue punizioni fisiche e umiliazioni psicologiche. Questo l’orrore cui, secondo gli inquirenti, sono stati sottoposti i nove disabili ospiti di una comunità in provincia di Milano, i cui due titolari, Nadia De Fanti, 68 anni e Francesco Castoldi di 25, sono stati arrestati all’alba di oggi dai carabinieri di Varese, su decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Clemente. Sottoposti a misure cautelari anche cinque operatori. A quanto emerso dalle indagini dei militari, iniziate grazie a una segnalazione ai carabinieri di Castellanza (Varese) da parte di una dipendente temporanea della comunità, e coordinate dal pm Rosaria Stagnaro, gli ospiti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Picchiati, colpiti con getti di, oggetti scagliati addosso, sottoposti a continue punizioni fisiche e umiliazioni psicologiche. Questo l’orrore cui, secondo gli inquirenti, sono stati sottoposti i noveospiti di unain provincia di Milano, i cui due, Nadia De Fanti, 68 anni e Francesco Castoldi di 25, sono statiall’alba di oggi dai carabinieri di Varese, su decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Clemente. Sottoposti a misure cautelari anche cinque operatori. A quanto emerso dalle indagini dei militari, iniziate grazie a una segnalazione ai carabinieri di Castellanza (Varese) da parte di una dipendente temporanea della, e coordinate dal pm Rosaria Stagnaro, gli ospiti della ...

