Versace x Hey Reilly | una capsule per la generazione Z

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 13 aprile 2021) Life&People.itJeans Couture ha creato una nuovacollection pensata per i nativi digitali. L’artista Hey, creativo ed esperto di social media, ha realizzato per la linea stampe divertenti e colorate per decorare i capi della collezione.: la moda per i nativi digitali Una collezione pop, dedicata allaZ, che prende ispirazione dalla cultura del dj di mixare e campionare le tracce. Heyha raggiunto una grande popolarità grazie alla realizzazione di divertenti meme pubblicati sul suo profilo Instagram. Proprio questa sua ironia lo ha reso la persona ideale per la co-lab con il brand milanese della Medusa, il quale ha deciso di guardare alla modernità e di creare capi d’abbigliamento destinati alladei post ...