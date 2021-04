Ventola | “Vedrei bene Vlahovic in coppia con Lukaku” | News

Advertising

PianetaMilan : .#Ventola: 'Vedrei bene @vlahovicdusan9 in coppia con @RomeluLukaku9' | #News - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - FcInterNewsit : Ventola non ha dubbi: 'Vlahovic pronto per l'Inter, lo vedrei bene con Lukaku' -

Ultime Notizie dalla rete : Ventola Vedrei

Calciomercato.com

Commenta per primo Nicola, ex attaccante dell' Inter , parla su Twitch alla Bobo Tv di Dusan Vlahovic : 'Lobene all' Inter, in coppia con Lukaku , se va via Lautaro . Questo giocatore ha tecnica e fiuto del ...1 Nicola, ex attaccante dell'Inter , è intervenuto live su BoboTv per parlare del futuro di Dusan Vlahovic : 'Lobene in coppia con Lukaku, se va via Lautaro. Questo giocatore ha tecnica e ...Commenta per primo Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, parla su Twitch alla Bobo Tv di Dusan Vlahovic: “Lo vedrei bene all’Inter, in coppia con Lukaku, se va via Lautaro. Questo giocatore ha tec ...1 Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, è intervenuto live su BoboTv per parlare del futuro di Dusan Vlahovic: “Lo vedrei bene in coppia con Lukaku, se va via Lautaro. Questo giocatore ha tecnica ...