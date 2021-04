Vaccini, il genetista Maga: “Ecco perché quelli cinesi non sono efficaci. E potrebbero facilitare la diffusione di varianti resistenti” (Di martedì 13 aprile 2021) L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro Vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra aver colpito in particolar modo la comunità scientifica. Quasi come se ce lo si aspettasse. “Il dato non sorprende, se non per l’inusuale ammissione”, conferma Carlo Federico Perno, direttore del reparto di Microbiologia dell’Irccs ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Rispetto ai quattro Vaccini attualmente approvati dall’Agenzia europea per i farmaci (Ema) – Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca e Johnson & Johnson – la tecnologia su cui si basano i due sieri di punta funzionano in maniera diversa e questo potrebbe spiegare l’altrettanto diversa efficacia. “I due Vaccini cinesi si basano su una tecnica tradizionale, per cui sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) L’ammissione da parte delle autoritàche i loroanti-Covid hanno una scarsaa non sembra aver colpito in particolar modo la comunità scientifica. Quasi come se ce lo si aspettasse. “Il dato non sorprende, se non per l’inusuale ammissione”, conferma Carlo Federico Perno, direttore del reparto di Microbiologia dell’Irccs ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Rispetto ai quattroattualmente approvati dall’Agenzia europea per i farmaci (Ema) – Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca e Johnson & Johnson – la tecnologia su cui si basano i due sieri di punta funzionano in maniera diversa e questo potrebbe spiegare l’altrettanto diversaa. “I duesi basano su una tecnica tradizionale, per cui...

