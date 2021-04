Uomini e Donne, anticipazioni martedì 13 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 13 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News nelle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo al centro dello studio probabilmente Samantha. Dopo la puntata di ieri, con protagonista il trono di Giacomo che continua a dividersi tra Carolina e Martina, continuando a giostrarsi tra le due corteggiatrici molto agguerrite. Abbiamo visto anche la presenza al centro di Armando Icarnato. Il cavaliere è ormai un volto storico del programma e continua a far parlare di sè: sia per le Donne che frequenta; sia per le discussioni in studio. Proprio ieri abbiamo assistito ad una sua litigata con l’opinionista Gianni e la tronista ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 13, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News nelledi, oggi vedremo al centro dello studio probabilmente Samantha. Dopo la puntata di ieri, con protagonista il trono di Giacomo che continua a dividersi tra Carolina e Martina, continuando a giostrarsi tra le due corteggiatrici molto agguerrite. Abbiamo visto anche la presenza al centro di Armando Icarnato. Il cavaliere è ormai un volto storico del programma e continua a far parlare di sè: sia per leche frequenta; sia per le discussioni in studio. Proprio ieri abbiamo assistito ad una sua litigata con l’opinionista Gianni e la tronista ...

