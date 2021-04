“Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta è certificato oro (Di martedì 13 aprile 2021) “Un milione di cose da dirti”, brano con il quale Ermal Meta ha partecipato alla recente edizione del Festival di Sanremo è disco d’oro “UN milione DI cose DA dirti”, il singolo con cui Ermal Meta è stato in gara al 71° Festival di Sanremo, è certificato ORO da FIMI/GfK Italia. Il brano è uno degli 11 inediti contenuti in “TRIBÙ URBANA” (https://smi.lnk.to/TribuUrbana), il nuovo album entrato direttamente al #1 della classifica Top of the Music “Album” e della classifica Top of the Music “Vinili” della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). “TRIBÙ URBANA” (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music) arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Non Abbiamo Armi”, ed ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) “Undida”, brano con il qualeha partecipato alla recente edizione del Festival di Sanremo è disco d’oro “UNDIDA”, il singolo con cuiè stato in gara al 71° Festival di Sanremo, èORO da FIMI/GfK Italia. Il brano è uno degli 11 inediti contenuti in “TRIBÙ URBANA” (https://smi.lnk.to/TribuUrbana), il nuovo album entrato direttamente al #1 della classifica Top of the Music “Album” e della classifica Top of the Music “Vinili” della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). “TRIBÙ URBANA” (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music) arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Non Abbiamo Armi”, ed ...

