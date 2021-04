Stevie Wonder contro il razzismo dopo il nuovo caso a Minneapolis: “Serve una riforma della polizia” (Di martedì 13 aprile 2021) Un forte e chiaro messaggio di Stevie Wonder contro il razzismo è stato pubblicato sui social alle prime ore del mattino. La voce di Superstition ha affidato ai suoi canali un lungo commento dopo un nuovo caso di razzismo da parte della polizia a Minneapolis, mentre è ancora aperta la ferita per la morte di George Floyd. Il caso Daunte Wright In queste ore stanno facendo il giro del mondo le immagini catturate dalla bodycam dell’agente Kim Potter, la poliziotta che ha ucciso il 20enne Daunte Wright a Brooklyn Center, nella periferia di Minneapolis proprio mentre si svolgeva il processo a Derek Chauvin, l’agente accusato della morte di George ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Un forte e chiaro messaggio diilè stato pubblicato sui social alle prime ore del mattino. La voce di Superstition ha affidato ai suoi canali un lungo commentoundida parte, mentre è ancora aperta la ferita per la morte di George Floyd. IlDaunte Wright In queste ore stanno facendo il giro del mondo le immagini catturate dalla bodycam dell’agente Kim Potter, la poliziotta che ha ucciso il 20enne Daunte Wright a Brooklyn Center, nella periferia diproprio mentre si svolgeva il processo a Derek Chauvin, l’agente accusatomorte di George ...

