Stasera in tv 13 aprile : Leonardo e Di Martedì (Di martedì 13 aprile 2021) Guida ai programmi di questa sera, 13 aprile 2021, di Solodonna, Cosa vedere questa sera in tv? Su Rai1 :L’ultima puntata della serie tv Leonardo, Rai2: Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, Canale 5: Champions League -Paris Saint Germain- Bayern Monaco, Italia Uno: Le Iene Show. Vediamo nel dettaglio tutti i programmi delle reti principali. Stasera in Tv, scopriamo tutti i programmi di oggi 13 aprile con la guida Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Guida ai programmi di questa sera, 132021, di Solodonna, Cosa vedere questa sera in tv? Su Rai1 :L’ultima puntata della serie tv, Rai2: Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, Canale 5: Champions League -Paris Saint Germain- Bayern Monaco, Italia Uno: Le Iene Show. Vediamo nel dettaglio tutti i programmi delle reti principali.in Tv, scopriamo tutti i programmi di oggi 13con la guida Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiUno : 'Mi stavi aspettando?' 'Sono 25 anni che ti sto aspettando...' #Lacompagniadelcigno2 STASERA 11 aprile alle 21.25 s… - gioporce : RT @joem5s: NON PERDIAMOCI REPORT STASERA ???? LUNEDÌ 12 APRILE ORE 21,20 RAI 3??? ???UN PILASTRO DELL'INFORMAZIONE ???? - lavocedelcinema : ?? Quali sono i film e le serie tv più interessanti da non perdere in prima serata? @lavocedelcinema… - LuciaMosca1 : (Il film commedia stasera in TV: 'Parto col folle' martedì 13 aprile 2021) Segui su: La Notizia -… - apg23_org : RT @MaurizioBrunett: La Coop. Soc. Arcobaleno di Torino, con cui collabora la Cooperativa Insieme di Vicenza consorziata con L'Eco Papa Gio… -