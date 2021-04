Rizzoli ricorda | «La mia prima partita da arbitro fu un disastro» – VIDEO

(Di martedì 13 aprile 2021) Nicola, nella lunga intervista rilasciata a DAZN, hato laarbitrata in carriera: le sue parole Nicolahato laarbitrata in carriera nella lunga intervista rilasciata a DAZN. Le sue parole. «Ho esordito a Borgopanigale. Avevo quasi 16 anni e non avevo la più pallida idea di cosa significasse stare in campo e di cosa significasse arbitrare e fischiare. Quel giorno avrò fatto sei fischi, di cui quattro all’inizio e alla fine dei tempi regolamentari. È lache non dimenticherò mai, è stato unpiù totale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nicola, nella lunga intervista rilasciata a DAZN, ha ricordato la prima partita arbitrata in carriera: le sue parole Nicolaha ricordato la prima partita arbitrata in carriera nella lunga intervista rilasciata a DAZN. Le sue parole. "Ho esordito a Borgopanigale. Avevo quasi 16 anni e non avevo la più pallida idea ...Nicola Rizzoli, nella lunga intervista rilasciata a DAZN, ha ricordato la prima partita arbitrata in carriera: le sue parole Nicola Rizzoli ha ricordato la prima partita arbitrata in carriera nella lu ...