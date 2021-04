Rischio sicurezza, Chicco richiama alcune basi Isofix dei seggiolini Kiros i-Size (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – Chicco richiama alcune basi Isofix difettose del seggiolino Kiros i-Size. Durante i crash test il modello, commercializzato anche in Italia, ha mostrato alcune criticità, tanto da spingere il consorzio automobilistico europeo e le organizzazioni di consumatori, tra cui Altroconsumo, ad anticipare la diffusione dei risultati del test prevista per maggio. In particolare, come confermano gli ultimi test di laboratorio, in caso di impatto frontale o laterale il seggiolino può sganciarsi dalla base ed essere proiettato all’interno dell’abitacolo, esponendo i bambini al Rischio di lesioni.In attesa della campagna di sostituzione gratuita annunciata da Chicco, il seggiolino può essere ugualmente utilizzato, ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) –difettose del seggiolinoi-. Durante i crash test il modello, commercializzato anche in Italia, ha mostratocriticità, tanto da spingere il consorzio automobilistico europeo e le organizzazioni di consumatori, tra cui Altroconsumo, ad anticipare la diffusione dei risultati del test prevista per maggio. In particolare, come confermano gli ultimi test di laboratorio, in caso di impatto frontale o laterale il seggiolino può sganciarsi dalla base ed essere proiettato all’interno dell’abitacolo, esponendo i bambini aldi lesioni.In attesa della campagna di sostituzione gratuita annunciata da, il seggiolino può essere ugualmente utilizzato, ma ...

