Di Vincenzo Calafiore 13 Aprile 2021 Udine E rimanere lì, infilato in un sogno e continuare a viverlo fino in fondo, come un buon bicchiere di grappa, sorseggiandolo lentamente e scoprirne il profumo le essenze. Lo so bene, la conosco la magia dei sogni, fa dimenticare tutto, cosa sei, come ti chiami e ti intrappola chiudendosi lentamente come un fiore al tramonto; va a finire che vivi in un'altra vita, in un altro mondo e quando ti risvegli a fatica ti riconosci, a fatica vivi questo mondo e non vedi l'ora di tornare lì dove da poco eri venuto. Una voce saudente e gentile riapre i pesanti portoni d'una città sotterranea, fuoriescono luci d'ambra ed echi di parole … sensazioni che al cuore vanno con la stessa voce intensa sanguigna, gitana, flamenca, è la voce dell'amore uguale a una folata di primaverile vento che ti leva il fiato con le sue musiche, con i suoi incanti ...

