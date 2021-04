Pio e Amedeo attaccano Barbara d’Urso dall’alto del loro pulpito fatto di volgarità e rutti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Dadette per strada a donne e uomini con tanto di zoccoli ai piedi e dita nel naso a offenderee il suo pubblico è un attimo. Pio epensano davvero di aver cancellato anni di, per alcuni simpatica, approdando su Canale5 per “uno show che la rete non faceva da tempo e che ha deciso di affidare a”? La domanda sta davvero dividendo il pubblico in queste ore soprattutto da quando il duo comico (?!) ha lanciato Felicissima Sera, lo show al via venerdì su Canale5, attaccando una parte del pubblico che da anni seguee i suoi programmi proprio sulla stessa rete. Nel dettaglio, stuzzicati un po’ sull’ipotesi di un partito ‘qualunquista’ in politica, Pio e ...