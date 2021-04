Pensione anticipata anche a maggio: la data della riscossione (Di martedì 13 aprile 2021) anche per il mese di maggio le pensioni verranno erogate in anticipo. Poste Italiane programma un calendario per la riscossione. Il Covid ha modificato buona parte delle consuetudini dei cittadini. Tra queste, le date della riscossione della Pensione agli sportelli di Poste Italiane. Per evitare assembramenti e contingentare gli ingressi, gli utenti che riscuotevano la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 13 aprile 2021)per il mese dile pensioni verranno erogate in anticipo. Poste Italiane programma un calendario per la. Il Covid ha modificato buona parte delle consuetudini dei cittadini. Tra queste, le dateagli sportelli di Poste Italiane. Per evitare assembramenti e contingentare gli ingressi, gli utenti che riscuotevano la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

1960michele : Lavori usuranti e pensione anticipata. Domanda entro il 1° maggio - StefanoDeBened : Brambilla: Quota 102 e pensione anticipata senza scatti - - Cinquantenni : #Brambilla: #Quota102 e #pensione anticipata senza scatti - - TrendOnline : #Pensione: a 62 anni anzichè 67. Ecco 3 soluzioni, per chi? - manu_etoile : RT @25O319: Chissà come si sentiranno orgoglioni di difendere l'operato del governo impedendo a questi poveracci di protestare per voler to… -