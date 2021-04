Oculus annuncia la data del primo Oculus Gaming Showcase

(Di martedì 13 aprile 2021)hato che trasmetterà ilil 21 aprile alle 24 italiane e svelerà aggiornamenti su Pistol Whip, Lone Echo 2, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge e altro ancora.ha rivelato i dettagli dell'evento in un post sul blog ufficiale, promettendo che questo show è "interamente dedicato ai giochi stellari su tutta la piattaforma". Oltre agli aggiornamenti per i titoli, ci saranno anche filmati inediti di giochi inediti e "alcune sorprese". Leggi altro...

