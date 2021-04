Milan, squalifica Ibrahimovic | La decisione UFFICIALE (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva la decisione UFFICIALE del Giudice Sportivo sulla squalifica di Zlatan Ibrahimovic: ecco per quanto mancherà al Milan Il Milan la scorsa giornata ha battuto il Parma allo stadio Tardini… L'articolo Milan, squalifica Ibrahimovic La decisione UFFICIALE è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva ladel Giudice Sportivo sulladi Zlatan: ecco per quanto mancherà alIlla scorsa giornata ha battuto il Parma allo stadio Tardini… L'articoloLaè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - SkySport : Ibrahimovic, oggi la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione in Parma-Milan - tuttonapoli : UFFICIALE - Milan, un turno di squalifica per Ibrahimovic: 'Critica irrispettosa' - Corriere : ?? Una giornata di squalifica - albertocol9 : RT @radioradiomilan: E così #Maresca è riuscito a fare un altro danno: non ammette di aver capito male e nel referto parla di critica irris… -