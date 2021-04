“Mi devi delle scuse”. Isola dei famosi, confronto infuocato tra Awed e Vera Gemma: “Credevo nella nostra amicizia…” (Di martedì 13 aprile 2021) Alla fine all’Isola c’è stato il confronto tra Awed e Vera Gemma. Tantissimi gli argomenti durante la diretta dell’ottava puntata e attesissimo l’incontro tra i due, forse ex amici. Chi si aspettava uno “scontro a fuoco” tra Vera Gemma e Awed durante la diretta dell’ottava puntata dell’Isola dei famosi 2021, è rimasto sicuramente deluso. Vera, che non vedeva l’ora di incontrare il suo ex amico è stata pacatissima e a tratti dolce. Ha fatto valere il suo pensiero senza prevaricare. “Ciao baby – esordisce Vera – io ho creduto nella nostra amicizia tanto, ho creduto in te. Io non me ne sono mai andata da qui, sono stata in una specie di Purgatorio ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Alla fine all’c’è stato iltra. Tantissimi gli argomenti durante la diretta dell’ottava puntata e attesissimo l’incontro tra i due, forse ex amici. Chi si aspettava uno “scontro a fuoco” tradurante la diretta dell’ottava puntata dell’dei2021, è rimasto sicuramente deluso., che non vedeva l’ora di incontrare il suo ex amico è stata pacatissima e a tratti dolce. Ha fatto valere il suo pensiero senza prevaricare. “Ciao baby – esordisce– io ho credutoamicizia tanto, ho creduto in te. Io non me ne sono mai andata da qui, sono stata in una specie di Purgatorio ma ...

