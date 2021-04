Meteo Roma del 13-04-2021 ore 19:15 (Di martedì 13 aprile 2021) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato con piogge e temporali diffusi sia al mattino che al pomeriggio più intensi al nord-ovest dalla serata fenomeni più intensi spostamento al nord-est con locali nubifragi specie tra Veneto e Friuli in calo sulle Alpi fin sotto i 1000 metri al centro cieli nuvolosi al mattino con deboli piogge sparse più intensi sulla Toscana tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi più intensi su Toscana un del Lazio al sud tempo asciutto al mattino con velocità alternate a schiarite locali piogge sono sulla Sardegna dal pomeriggio precipitazioni in estensione anche a Campagna Molise Basilicata e Calabria temperature minime in calo al nord non vedo il centro-sud massime stabilimento ovunque le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato con piogge e temporali diffusi sia al mattino che al pomeriggio più intensi al nord-ovest dalla serata fenomeni più intensi spostamento al nord-est con locali nubifragi specie tra Veneto e Friuli in calo sulle Alpi fin sotto i 1000 metri al centro cieli nuvolosi al mattino con deboli piogge sparse più intensi sulla Toscana tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi più intensi su Toscana un del Lazio al sud tempo asciutto al mattino con velocità alternate a schiarite locali piogge sono sulla Sardegna dal pomeriggio precipitazioni in estensione anche a Campagna Molise Basilicata e Calabria temperature minime in calo al nord non vedo il centro-sud massime stabilimento ovunque le ...

