Maltrattamenti in una struttura per disabili, due fermati (Di martedì 13 aprile 2021) Due persone sono state arrestate per Maltrattamenti in una struttura per disabili nel Varesotto. Indagini in corso. MILANO – Due persone sono state arrestate per Maltrattamenti in una struttura per disabili nel Varesotto. Come riportato dal Corriere della Sera, il blitz è scattato nelle prime ore di martedì 13 aprile. Oltre ai responsabili della comunità, la Procura ha emesso misure cautelari anche per cinque operatori: per due di loro è stato deciso l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, per gli altri tre la sospensione dell'attività di educatore socio assistenziale. I disabili sono stati trasferiti in un'altra struttura e nelle prossime settimane potrebbero essere ascoltati anche dagli stessi inquirenti. Le indagini Le indagini ...

