Magi: speriamo immunità di gregge entro settembre (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – "L'importante e' farsi trovare preparati, perche' prima o poi i vaccini arriveranno". Cosi' Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma, interpellato in diretta ai microfoni della trasmissione 'Gli inascoltabili' su Nsl radio, in merito all'opportunita' di aprire nel Lazio nuovi hub vaccinali (come quello inaugurato oggi dal governatore Nicola Zingaretti a Valmontone) nonostante manchino le dosi di vaccino. "Dobbiamo essere pronti non solo con gli hub, ma anche con i vaccinatori- ha proseguito Magi- in questo ci sono accordi gia' pronti e quindi sicuramente saremo in grado di sopperire alle necessita'." "Cercheremo entro settembre di vaccinare gran parte della popolazione e speriamo addirittura di arrivare all'immunita' di gregge. Piu' possibilita' diamo alle persone ...

