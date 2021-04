Macaulay Culkin è diventato papà (e l’ha chiamato Dakota, in onore della sorella) (Di martedì 13 aprile 2021) Fiocco azzurro per Macaulay Culkin. L’attore, che lo scorso agosto ha festeggiato i quarant’anni, è diventato papà la prima volta, insieme alla compagna, Brenda Song. La coppia, secondo quanto riportato da Esquire, avrebbe dato alla luce il primogenito il 5 aprile scorso, decidendo con ciò di tenere privata la notizia. Il piccolo, figlio di un amore nato nel 2017, sul set di Changeland, sarebbe stato chiamato Dakota, in memoria di Dakota Culkin, sorella dell’attore scomparsa nel 2008, vittima di un incidente stradale. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Fiocco azzurro per Macaulay Culkin. L’attore, che lo scorso agosto ha festeggiato i quarant’anni, è diventato papà la prima volta, insieme alla compagna, Brenda Song. La coppia, secondo quanto riportato da Esquire, avrebbe dato alla luce il primogenito il 5 aprile scorso, decidendo con ciò di tenere privata la notizia. Il piccolo, figlio di un amore nato nel 2017, sul set di Changeland, sarebbe stato chiamato Dakota, in memoria di Dakota Culkin, sorella dell’attore scomparsa nel 2008, vittima di un incidente stradale.

