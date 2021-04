LIVE Sonego-Fucsovics | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | ora Ruud | a seguire l’azzurro

(Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 14.35 Ben ritrovati. Sta per iniziare il derby scandinavo tra il danese Rune ed il norvegese. Atoccherà a Lorenzo. 9.25 Buongiorno. La sfida tra Lorenzoe Martonsarà la quarta sul campo 9 dalle 11.00. Si giocherà dunque nel tardo pomeriggio. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Lorenzoe Marton ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

...omaggio per il poliziotto ucciso davanti capito ieri ha visto blinken aste sulle vaccini Iran...per pioggia invece di Caruso e Fabiano oggi INCA anche fulmini Silver cecchinato berrettinie ...A Berrettini, Fognini ( detentore del titolo ), Sinner e, fresco vincitore dell ATP 250 ... Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! Il ...14.35 Ben ritrovati. Sta per iniziare il derby scandinavo tra il danese Rune ed il norvegese Ruud. A seguire toccherà a Lorenzo Sonego. 9.25 Buongiorno. La sfida tra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics ...Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv Supertennis (ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2 ...