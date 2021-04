LIVE Sonego-Fucsovics 6-3 6-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: il torinese approda al secondo turno e si regala Zverev (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 17.50 Davvero ottimo il rendimento con il servizio l’italiano: 60% di prime in campo e il 77% di punti conseguiti con questo fondamentale. Anche la percentuale di palle break annullate è ottima: 3 su 4. 17.48 Match veramente ottimo giocato dal 25enne di Torino che rimane sempre in controllo della partita battendo in maniera netta Fucsovics. Non ha risentito minimamente delle fatiche del Sardegna Open Sonego che si è ambientato subito alle condizioni di gioco di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 17.50 Davvero ottimo il rendimento con il servizio l’italiano: 60% di prime in campo e il 77% di punti conseguiti con questo fondamentale. Anche la percentuale di palle break annullate è ottima: 3 su 4. 17.48 Match veramente ottimo giocato dal 25enne di Torino che rimane sempre in controllo della partita battendo in maniera netta. Non ha risentito minimamente delle fatiche del Sardegna Openche si è ambientato subito alle condizioni di gioco di ...

